Вводящая в состояние покоя: в Москве представили работы бурятской художницы

В Государственном музее Востока открылась выставка мастера живописи и художника-монументалиста Аллы Цыбиковой ”Шепот времени”. В экспозиции впервые представлен весь творческий диапазон художницы: этюды к театральным постановкам, живописные полотна, предметы декоративно-прикладного искусства, созданные по эскизам автора, а также миниатюры на деревянных досках. Основу экспозиции составляют работы из семейного собрания сына художницы Александра Важнина.

"Мы привезли в Москву в Музей Востока частную коллекцию семьи. Тут порядка 94 работ из семейной коллекции, и четыре работы из частной коллекции, - говорит Александр Важнин. - Мы стараемся, чтобы коллекция была в одних руках, чтобы мы могли экспонировать, показывать людям и открывать для гостей мир Аллы Цыбиковой".

Значение творчество Аллы Цыбиковой для искусства Бурятии неоценимо. Она создала собственную художественно-стилистическую систему, в которой образы мировой и национальной культуры передаются через призму личных переживаний. Каждое произведение в какой-то мере является автобиографическим.

"Это выставка замечательной настоящей искренней художницы Аллы Цыбиковой, - рассказывает советник Генерального директора Музея Востока Татьяна Метакса. – Здесь представлены и живопись, и графика, и гобелены, сотканные из конского волоса. И не удивляйтесь, что они разных оттенков: волосы коней бывают тоже разных оттенков… Здесь очень много женских образов, которые любила изображать Алла Цыбикова, все они чуть-чуть фантастичные, но только чуть-чуть. На самом деле, это реальные прекрасные бурятские женщины. Приходите, смотрите, успокаивайтесь, потому что выставка действительно вводит в такое редкое сейчас состояние покоя".

Мир Аллы Цыбиковой соткан из снов, воспоминаний, раздумий, в которых персонажи сливаются с образами традиционной народной культуры, становятся проводниками между эпохами, сакральными сферами, между рождением и смертью, как картина единой вселенной.

"Очень рада, что у нас в Музее открылась такая замечательная выставка, - сказала куратор выставки Нонна Альфонсо. - К сожалению, московская публика еще не очень хорошо знакома с творчеством Аллы Цыбиковой. Между тем, именно она является основателем особого стиля в бурятском искусстве. И сейчас известные, выдающиеся художники и скульпторы являются фактически ее последователями и учениками. Например, Даши Намдаков считает себя ее непосредственным учеником".

Главным профессиональным достижением художника стала монументальная роспись в фойе Государственного бурятского академического театра драмы в городе Улан-Удэ. Сюжет и цветовое решение композиции позволяют говорить о масштабном эпическом осмыслении истории культуры своего народа.

"В Музее Востока мы впервые постарались показать все грани ее творчества, - заявила куратор выставки Лариса Николаева. - До сих пор выставки носили более камерный характер, а здесь мы показали эскизы монументальных работ и декоративно-прикладное искусство, почти все этапы творчества. Она рано ушла из жизни, но мы видим что настроение картин радостное, они светлые".

Произведения Аллы Цыбиковой хранятся в государственных музеях, художественных галереях и частных собраниях.

Выставка продлится до 22 января.