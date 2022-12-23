АТОР: турпоток из России в Турцию достигнет 5,3 млн поездок

23 дек. 18:42

Туристический поток из России в Турцию по итогам уходящего года может составить около 5,3 млн поездок, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), которая ссылается на данные своей аналитической службы.

В сообщении указано, что, принимая во внимание "необычно широкую маршрутную сеть" из российских городов в Турцию и рекордный ноябрь, в декабре ожидается не менее 300 тыс прибытий из РФ.

"Таким образом, можно предполагать, что реалистичный прогноз по итогам года таков: около 5,3 млн поездок россиян в Турцию в 2022 году", - отметили в АТОР.