Первые резиденты "Эльбруса" станут известны в начале 2023 года

23 дек. 18:45

Первые резиденты на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии будут определены в первом квартале 2023 года, экспертный совет уже рассмотрел и предварительно согласовал заявки двух резидентов, - сообщил сегодня замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, который находится с рабочей поездкой в Приэльбрусье.

"Есть два резидента, которые есть на самой горе, по обустройству гостиничных комплексов, смотровых площадок. Это не поляна Азау, это Гара-Баши. Суммарно они планируют инвестировать около 3 млрд рублей. Экспертный совет рассмотрел заявки двух резидентов и предварительно их согласовал, по остальным - в первом квартале рассматриваем", - поведал замминистра, передает ТАСС.

Глава республики Казбек Коков отметил, что есть понимание по методики отбора резидентов курортной зоны. "В рамках первого квартала 2023 года будут определены резиденты данной зоны", - рассказал он.