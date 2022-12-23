Рухнувшие с грузовика бетонные блоки перекрыли трассу в Анапе

23 дек. 18:24

В Анапе упавшая с фуры бетонная конструкция перегородила дорогу, сообщает пресс-служба ОМВД РФ города-курорта.

Водитель автомобиля Scania ехал по Супсехскому шоссе когда у машины отказали тормоза. Сразу остановить фуру водитель не смог, и она врезалась в несколько автомобилей, после чего протаранила столб и дерево, - передает "АиФ-Юг".

Сотрудники ДПС перекрыли движение и организовали объездные маршруты, поскольку бетонные конструкции, выпавшие из кузова грузовика, фактически перекрыли трассу.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится административное расследование.