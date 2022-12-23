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Курорты Египта останутся закрытыми для российской iFly по 26 декабря

Курорты Египта останутся закрытыми для российской iFly по 26 декабря

Авиакомпания iFly по 26 декабря отменяет рейсы на курорты Египта и обратно, - говорится в сообщении компании.

"Авиакомпания iFly информирует об отмене рейсов по направлению в Египет и обратно в период 15-26 декабря 2022 года", - сообщила авиакомпания, передает ТАСС.

Компания заверила, что вернет полную стоимость авиабилетов пассажирам по месту их приобретения.

Напомним, 15 декабря рейсы авиакомпании iFly из Москвы в Египет были отменены в связи с ограничением воздушного пространства Иордании. Компания пыталась перестроить маршрут и пролететь над Сирией, однако Росавиация рекомендовала ей пересадить пассажиров на рейсы других перевозчиков. На следующий день iFly объявила об отмене своих рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. 

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