Гражданин США "забыл" выехать из России

23 дек. 17:44

Гражданин США, уроженец штата Калифорния Джейми Диас въехал в Россию по деловой визе и по неясным причинам решил задержаться в Анапе, теперь его выдворят из РФ и оштрафуют за нарушение визового режима, - сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

"Суд постановил признать гражданина США виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 2 тыс рублей, с административным принудительным выдворением за пределы РФ", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Диас въехал на территорию РФ в декабре 2019 года и находился в Анапе по деловой визе. Срок его временного пребывания истек 28 ноября 2022 года. Сейчас он помещен в Центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению до фактического исполнения решения суда.