Главу Антикоррупционного бюро начинают подбирать в Грузии

23 дек. 17:44

В Грузии объявлен конкурс на пост главы Антикоррупционного бюро, такой приказ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Сформирована также конкурсная комиссия, в состав которой входят представители правительства, парламента, Верховного суда, генерального прокурора и омбудсмена.

"Согласно приказу, в течение одной недели после объявления отборочного конкурса кандидатов, премьер-министру должны быть представлены кандидаты в члены конкурсной комиссии", - цитирует сообщение, опубликованное на сайте администрации правительства, Sputnik Грузия.

Сведения об условиях участия в конкурсе, сроках и правилах подачи заявки опубликуют на сайте правительства в течение недели после первого заседания комиссии.

Напомним, кандидата на пост главы Антикоррупционного бюро выберет конкурсная комиссия, назначит его (на 6 лет) премьер-министр.