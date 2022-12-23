В составе поезда Москва-Адлер сегодня впервые отправился новый вагон-бистро

23 дек. 17:37

Сегодня из Москвы в Адлер отправился первый поезд с новым вагоном-бистро в составе, - сообщает пресс-служба РЖД.

Двухэтажный вагон-бистро нового модельного ряда вышел в свой первый рейс в составе поезда № 103/104 Москва – Адлер. Также он появится в поезде № 23/24 Москва – Казань, - передает "АиФ-Юг".

Одно из главных новшеств такого вагона - просторный обеденный зал и стол-стойка с поворотными креслами. К услугам пассажиров также зарядки для гаджетов, светильники. Официанта можно вызвать, нажав на кнопку, а еду здесь готовят профессиональные повара на предприятиях. В поезде же блюда, доставляемые в стерильных контейнерах, только разогревают и сервируют.

К началу 2023 года в РЖД появятся еще три таких вагона, которые включат в другие составы этих поездов.