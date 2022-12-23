Профсоюзные санатории Ставрополья вернут государству

23 дек. 17:28

Власти Ставропольского края предложат свой механизм решения вопроса по иску Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества в Кавказских Минеральных Водах, в 1990-2000 годах принадлежащего профсоюзам, - сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

"Есть предложения по механизму решения иска, с Генпрокуратурой проговорены. Планируем собирать собственников объектов, чтобы обозначить следующие шаги", - рассказал Владимиров, передает "Интерфакс".

Его позиция по данной ситуации соответствует той, что имеется у Генпрокуратуры: те объекты, на которых "паразитируют, не развивая, должны перейти в новому хозяину, а добросовестным владельцам необходимо дать возможность урегулировать свои отношения с государством", - пояснил глава региона.

Напомним, в середине августа 2022 года Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства десятков санаториев и объектов в Кавминводах, принадлежащих профсоюзам. По итогам судебного заседания в пользу государства было изъято 34 санаторно-курортных учреждения, в том числе 1 763 объекта недвижимости. К иску привлекли 96 ответчиков и более 200 третьих лиц.