Лавров: Варданян не имеет никакого отношения к России

23 дек. 17:23

Москва не имеет никакого отношения к деятельности "госминистра" фейкового режима, созданного Арменией в Карабахском экономическом районе Азербайджана, Рубена Варданяна. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Дипломат подчеркнул, что Варданян никак не связан с РФ, и "российские власти не имеют к нему никакого отношения".

"По его просьбе на днях был подписан указ президента, он больше не является гражданином России, и каких-либо дел, связанных с его решением направиться в Карабах и начать там участвовать в какой-то политической жизни, мы не имели, не имеем и не собираемся иметь", - обратил внимание Сергей Лавров.