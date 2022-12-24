Президенты и премьер-министры поздравили Ильхама Алиева с днем рождения

24 дек. 8:00

Сегодня исполняется 61 год президенту Азербайджанской Республики – Ильхаму Алиеву, строителю современного суверенного, политически стабильного и экономически преуспевающего Азербайджана. За 19 лет президентства Ильхама Алиева республика добилась радикального укрепления своего положения в регионе и на международной арене, выполнила все задачи, поставленные предыдущим руководителем азербайджанского государства, общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

В годы правления Ильхама Алиева Азербайджан реализовал множество межрегиональных экономических проектов, таких как нефтепровод "Баку-Тбилиси-Джейхан", газопровод "Южный газовый коридор", железная дорога "Баку-Тбилиси-Карс", в настоящее время при поддержке России работает над воплощением в жизнь важных для всего региона Южного Кавказа логистических проектов МТК "Север-Юг" и "Зангезурский коридор". Все государства и компании, сотрудничающие с Азербайджаном, неизменно характеризуют республику как надежного партнера и союзника как в экономике, так и в политике.

Ключевым достижением Азербайджана за эти годы стало восстановление его территориальной целостности военным и дипломатическим путем. Осенью 2020 года, когда Армения попыталась реализовать концепцию "новая война – новые территории", Ильхам Алиев распорядился о начале контрнаступательной военной операции, получившей название "Железный кулак". За 44 дня с 27 сентября по 9 ноября 2020 года от многолетней оккупации территорий Азербайджана армией Армении были полностью освобождены Физулинский, Джебраильский, Зангиланский и Губадлинский районы, город Шуша, а также ранее захваченные Ереваном участки других районов. После освобождения Шуши Армения капитулировала в Карабахской войне и была принуждена вывести войска из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов.

Победа Азербайджана в Карабахской войне стала возможной благодаря последовательному курсу Ильхама Алиева на укрепление азербайджанской обороноспособности. Не меньший вклад в победу внесла и эффективная дипломатия Баку, установившая крепкие взаимовыгодные отношения Азербайджана со всеми ключевыми для региона государствами.

Прежде всего здесь надо сказать, что все время руководства страной Ильхамом Алиевым отношения Азербайджана и России развивались по нарастающей, причем не только на высшем уровне, где у азербайджанского президента сложились доверительные, дружеские отношения с президентом Владимиром Путиным, но и на уровне регионов, бизнес-структур и простых людей. В феврале 2022 года Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали Декларацию о союзническом взаимодействии, подняв контакты двух стран на высший уровень.

Владимир Путин одним из первых поздравил Ильхама Алиева с днем рождения. "Уважаемый Ильхам Гейдарович, сердечно поздравляю Вас с Днем рождения. Под Вашим руководством дружественный Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на международной арене. Трудно переоценить Ваш личный вклад в налаживание и упрочение союзнического взаимодействия между нашими государствами", - сказано в послании президента России.

"Искренне дорожу нашими доверительными, товарищескими отношениями. Уверен, что мы продолжим тесную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня. Искренне желаю Вам здоровья, благополучия и успехов. Пользуясь случаем, прошу передать самый теплый привет Вашей семье. С уважением, Владимир Путин", - заключил российский лидер.

От имени российского правительства с поздравлениями к Ильхаму Алиеву обратился председатель правительства Михаил Мишустин. "Уважаемый Ильхам Гейдарович, от имени Правительства Российской Федерации и от себя лично передаю Вам сердечные поздравления с Днем рождения. Хотел бы особо отметить Ваш значимый личный вклад в укрепление отношений дружбы, партнерства и союзничества, связывающих Российскую Федерацию и Азербайджанскую Республику. Во исполнение решений, принятых на высшем уровне, созданы благоприятные условия для расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации крупных взаимовыгодных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре и других областях", - отметил он.

"С теплотой вспоминаю встречи с Вами, которые всегда проходят в открытой и конструктивной атмосфере. Буду рад продолжить наше доверительное общение.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, счастья и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности. С искренним уважением, Михаил Мишустин", - сказано в поздравительной телеграмме Михаила Мишустина.

Также Ильхама Алиева поздравил председатель Китайской Народной Республики Си Цзинпин. "Уважаемый господин президент, по случаю Вашего дня рождения имею честь выразить Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания. На протяжении последних лет китайско-азербайджанские отношения продолжают устойчиво и стабильно развиваться, сотрудничество в различных областях успешно и плодотворно продвигается. В сентябре этого года мы успешно провели встречу в городе Самарканд в Узбекистане, на которой были достигнуты важные договоренности по развитию двусторонних отношений, укреплению взаимодействия на международной арене и углублению сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь"", - напомнил Си Цзиньпин.

"Я придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений и готов вместе с Вами приложить усилия для содействия устойчивому и долгосрочному развитию двусторонних связей дружбы и сотрудничества на благо двух стран и их народов. Желаю Вам крепкого здоровья и всяческого благополучия. С уважением, Си Цзиньпин", - резюмировал поздравления председатель КНР.

С днем рождения Ильхама Алиева поздравил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Уважаемый Ильхам Гейдар оглу! Примите мои сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего Дня рождения. Впечатляющие успехи Азербайджана в деле построения сильного и процветающего государства, обеспечения благополучия населения и повышения авторитета страны на международной арене являются наглядным результатом Вашего беззаветного служения интересам Родины, дальновидной политики и неоспоримого лидерства на посту главы государства", - подчеркнул он.

"В Казахстане Вас знают как надежного друга и видного политического деятеля, искренне заинтересованного в дальнейшем углублении казахско-азербайджанских отношений.

Убежден, благодаря совместным усилиям мы сможем вывести двустороннее сотрудничество на новые высоты, еще больше укрепив наше стратегическое партнерство и союзничество. Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, дальнейших успехов и новых достижений в Вашей ответственной государственной деятельности на благо братского народа Азербайджана. С уважением, Касым-Жомарт Токаев", - пожелал азербайджанскому коллеге президент Казахстана.

Поздравительное письмо Ильхаму Алиеву также направил президент Беларуси Александр Лукашенко. "Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые искренние поздравления с днем рождения. Отрадно, что сказанные Вами два десятилетия назад слова: "Я верю в счастливое будущее Азербайджана" – стали пророческими. Знаю, азербайджанский народ высоко ценит Ваши усилия, направленные на развитие экономики и социальной сферы государства, защиту его внешнеполитических интересов, рост благосостояния граждан. Братский Азербайджан благодаря умелому и твердому руководству играет все более значимую роль в регионе и укрепляющемся тюркском мире. Успешное председательство в Движении неприсоединения, участником которого является и Беларусь, снискало Баку международный авторитет и заслуженное уважение", - сказано в документе.

"Всегда с удовольствием вспоминаю наши встречи. Дорожу установившимися дружескими и доверительными личными отношениями, конструктивным общением и обоюдной нацеленностью на тесное взаимовыгодное сотрудничество. Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, счастья и новых достижений в Вашей многогранной и ответственной деятельности. С уважением, Александр Лукашенко", - заключил президент Беларуси.

Прозвучали поздравления и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. "Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, дорогой Брат, рад передать Вам добрые пожелания и искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Ваше превосходительство, мы хорошо знаем и глубоко уважаем Вас как выдающегося государственного деятеля, умелого и мужественного руководителя, заслужившего высокое доверие своего народа, самоотверженно служащего делу развития и процветания страны, настоящего лидера, восстановившего историческую справедливость в новом периоде развития Азербайджана", - отметил президент Узбекистана.

"Хотел бы особо подчеркнуть, что под Вашим мудрым руководством Азербайджанская Республика в последние годы достигла больших успехов в социально-экономическом развитии, ее авторитет и положение на международной арене продолжают повышаться. С удовлетворением вспоминаю Ваш государственный визит в нашу страну в июне текущего года, Ваше непосредственное участие в саммитах Шанхайской организации сотрудничества и Организации тюркских государств, состоявшихся в городе Самарканд, в том числе наши открытые и искренние встречи в рамках этих визитов. Я абсолютно уверен в том, что все достигнутые важные соглашения поднимут стратегическое партнерство между нашими странами на более высокий уровень, обогатят наше многостороннее сотрудничество новым практическим содержанием", - выразил уверенность Шавкат Мирзиеев.

"Несомненно, благодаря нашим общим целям и будущим встречам на высшем уровне долгосрочные взаимовыгодные связи сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном будут и впредь укрепляться во имя общего блага наших братских народов. Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, в этот радостный и незабываемый день Вашей жизни еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю долгих лет жизни, крепкого здоровья, семейного счастья, еще больших успехов в Вашей высшей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – благополучия, постоянного прогресса и процветания. С уважением, Шавкат Мирзиеев", - резюмировал президент Узбекистана.

Поздравил с днем рождения Ильхама Алиева и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. "Ваше превосходительство, позвольте от всей души поздравить Вас с днем рождения, пожелать Вам благополучия, крепкого здоровья и успехов. Ваши заслуги в развитии и процветании Азербайджанской Республики незаменимы. В то же время велики Ваши личные усилия в укреплении стратегического партнерства между Грузией и Азербайджанской Республикой. Принимая во внимание существующую между нашими странами дружбу и общие интересы, верю, что наши развивающиеся с каждым днем тесные отношения и стратегическое сотрудничество внесут свой вклад в установление мира, стабильности и благополучия в регионе", - заявил он.

"Надеюсь, что совместными усилиями мы справимся с существующими вызовами и эффективно используем наши возможности во благо наших стран и региона. Господин Президент, пользуясь случаем, еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю Вам успехов в государственной деятельности во имя развития Азербайджанского государства и на благо Вашего народа. С уважением, Ираклий Гарибашвили", - пожелал премьер-министр Грузии.