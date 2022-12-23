МИД РФ: у Армении нет причин для затягивания реализации договоренностей

23 дек. 16:49

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Байрамовым заявил, что об отсутствии причин для затягивания ситуации с подписанием мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Сегодня в Москве должна была состояться трехсторонняя встреча глав МИД России, Азербайджан и Армении. Армянская сторона в последний момент отказалась от участия. МИД России узнал об этом не по дипломатическим каналам, а через сообщение пресс-службы внешнеполитического ведомства республики. В результате Лавров и Байрамов провели "полезные переговоры" вдвоем.

"Сегодня мы тему мирного договора затронули. Считаем, что необходимо делать все, чтобы сближать позиции сторон. На определенном этапе казалось, что изначальные азербайджанские предложения, которые были позитивно встречены с армянской стороны, позволят создать основу для разработки соответствующего уже юридического документа. Необходимость содействия РФ переговорному процессу признается нашими друзьями. Более того, она зафиксирована, эта необходимость, в трехстороннем заявлении по итогам трехстороннего саммита в Сочи 31 октября этого года", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия как никто другой заинтересована в том, чтобы в регионе между двумя дружественными РФ государствами установился прочный, справедливый мир, исключающий рецидивы прошлых конфликтов. "Мы проанализировали ход реализации всех трехсторонних заявлений наших лидеров. Это, напомню, и 9 ноября 2020 года, и 11 января и 26 ноября 2021, и самое последнее 31 октября 2022 года. Эти документы составляют основу нашей совместной работы. <…> Рассчитываем, что в скором времени вице-премьеры, которые являются сопредседателями соответствующей трехсторонней рабочей группы, смогут приступить к выработке конкретных договоренностей", - продолжил министр.

"Принципиальные решения на уровне президентов России и Азербайджана обсуждались, они были поддержаны премьер-министром Армении. Нет сейчас никаких причин, чтобы и дальше затягивать практическую реализацию этих договоренностей", - подчеркнул Лавров.

Также главы МИД России и Азербайджана обсудили вопрос делимитации. "Мы обменялись мнениями по вопросу стабилизации обстановки на армяно-азербайджанской границе. У нас единое мнение, что оптимальным решением был бы скорейший запуск практической работы по делимитации. Для этого сформирована соответствующая двусторонняя азербайджано-армянская комиссия. Стороны согласились, что она будет работать при российском консультативном содействии", - рассказал глава внешнеполитического ведомства России.

Лавров еще раз подчеркнул недопустимость рецидивов конфликтов. "И, конечно, важно при этом, обеспечивая полноценную, устойчивую работу этого механизма, воздерживаться от каких-либо рецидивов применения силы и решать все спорные вопросы исключительно политико-дипломатическими средствами", - отметил министр.