Глава МИД Азербайджана прокомментировал отказ Армении от переговоров

23 дек. 16:47

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отреагировал на решение армянской стороны отказаться от намеченных на 23 декабря переговоров.

"Хотел бы остановиться и сказать несколько слов по поводу несостоявшейся части сегодняшнего дня. Буквально накануне мы узнали о срыве третьего раунда переговоров обсуждения мирного договора. Хотел бы напомнить, что первый раунд переговоров состоялся в октябре в Женеве, второй раунд переговоров - в ноябре в Вашингтоне, и третий раунд переговоров планировалось провести в Москве", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства также обратил внимание на кампанию манипуляции, которой сопровождался данный срыв переговорного процесса. Он поведал, что буквально за чуть больше чем сутки тому назад, то есть поздно вечером 21 декабря армянская сторона накануне согласованной даты переговоров представила азербайджанской стороне новый пакет предложений армянской стороны, который был проработан на основании тех документов и того пакета, который был представлен армянской стороне месяц назад.

"Параллельно с этим, практически синхронно, высокопоставленные официальные лица Армении уведомили об этом, дали информацию широкой общественности относительно того, что пакет документов передан азербайджанской стороне. Практически синхронно с этим, через армянские телеграм-каналы была подана информация, что Азербайджан отказывается от участия в переговорах. В принципе, все получается достаточно логично, то есть армянская сторона дает информацию относительно того, что она передала пакет документов, и параллельно вбрасывается информация относительно того, что Азербайджан отказывается от участия в переговорах, и тем самым создается ложная имитация и манипуляция общественным мнением, я думаю, как в Армении, так и общественным международным мнением", - заявил министр.

По его словам, 22 декабря эта тема вышла на новый уровень, когда в парламенте Армении премьер-министр Никол Пашинян наряду с рядом других вопросов очень подробно прошелся по данной теме, еще раз упомянул относительно конструктивной позиции Армении, передаче пакета предложений Азербайджана. Более того, глава армянского правительства сообщил, что Армения на основании предложений, которые она дала, готова чуть ли не в тот же день подписывать данный документ, добавил Байрамов.

"Это конкретно является наглядным показателем того, что мы, к сожалению, в последнее время по разным трекам постконфликтной нормализации замечаем, когда больше усилий делается не на реальном процессе, а на имитации данного процесса", - резюмировал глава азербайджанского внешнеполитического ведомства.