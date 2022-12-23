Байрамов: Азербайджан выступает против эко-террора в Карабахе

23 дек. 16:34

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым подтвердил, что информация о блокировании азербайджанской стороной Лачинской дороги не соответствует действительности.

В своем заявлении он внес ясность в настоящую ситуацию вокруг Лачинского коридора.

Хотел бы в первую очередь отметить, что данная информация не соответствует действительности. Она легко опровергается большим количеством фактов, в первую очередь, общественными активистами, которые начали данную акцию 12 декабря. С первого дня они поделились своими телефонными номерами, контактами в соцсетях и медиа, а также четко выразили свою позицию, что они выступают против разграбления природных ресурсов Азербайджана и эко-террора. При всем при этом у них нет каких-то целей препятствовать проходу грузов, товаров, транспортных средств и граждан", - подчеркнул глава МИД АР.

Также Байрамов напомнил, что в настоящее время есть большое число подтверждений, когда машины скорой помощи, Международного комитета красного креста и миротворцев в обоих направлениях передвигались без каких-либо сложностей.

При этом он добавил, что Баку видит, что Ереван нагнетает обстановку и продолжает этим заниматься для создания кризисной ситуации.

"Считаем, что это не имеет под собой никакой почвы. В то же время нам известно из контактов, которые имеют наши активисты с представителями местного населения, которые звонят им на телефоны, мы знаем те действия, которые предпринимаются там, мы знаем, что люди подвергаются угрозам, им не разрешают пользоваться данной дорогой", - уточнил министр.

Кроме того, глава МИД напомнил, что весной и летом этого года на протяжении шести месяцев сотни азербайджанских строителей ежедневно работали в населенных пунктах, где живет местное население, и находились с ними в тесных контактах. "В течение данных последних шести месяцев там не было никого, кроме азербайджанских строителей и местного армянского населения, и не было ни одного случая конфликта между ними", - заключил Байрамов.