У Лачинского коридора есть только один статус – гуманитарный

Вторую неделю на Лачинской дорогое, недалеко от Шуши, продолжается акция представителей азербайджанских экологических НПО, протестующих против незаконной добычи полезных ископаемых в зоне временного размещения Российского миротворческого контингента (РМК). Однако возникновение сегодняшней ситуации нельзя связывать только с вопросами экологии или незаконной добычи природных ресурсов, так как к проблематике Лачинского коридора относятся и вопросы безопасности.

Есть сведения, что через Лачинскую дорогу осуществляется нелегальная транспортировка военно-технических грузов, ротация членов незаконных армянских вооруженных формирований, проникновение в регион граждан третьих стран[1] Наконец, на ситуацию с Лачинским коридором влияет и отсутствие прогресса в вопросе запуска Зангезурского коридора, так как армянская сторона выступает против его функционирования в том режиме, в котором действует Лачинская дорога.

В преддверии второй годовщины завершения второй Карабахской войны и подписания трехстороннего Заявления лидеров Азербайджана, Армении и Российской Федерации в публичном пространстве начали появляться оценки возможности заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном до конца текущего года. Об этом заявлял и секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян[2].

Действительно, Пражское заявление от 6 октября[3] и трехстороннее Заявление президентов России и Азербайджана, а также премьер-министра Армении[4], принятое 31 октября в Сочи, представляют собой хорошую основу для продолжения усилий по подготовке мирного договора между Азербайджаном и Армений с учетом взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года.

Справедливости ради надо заметить, что в последнее время также поменялись тональность и содержание звучащих из Еревана заявлений. Так, при обсуждениях проекта заявления парламента Армении, которое должно было стать ответом на заявление Милли Меджлиса Азербайджана, правящая партия "Гражданский договор" выступила против употребления предложенных оппозицией словосочетаний "Нагорно-Карабахская Республика", предпочитая формулировку "армяне Нагорного Карабаха", а также отказалась включать в проект заявления пункт о его самоопределении[5].

Однако, к сожалению, в последние месяцы не все внешние акторы способствуют процессу нормализации. Так, например, Франция, которая как из-за необъективных решений своих законодательных органов, так и заявлений президента Эммануэля Макрона фактически поставила под удар один из посреднических форматов – так называемый брюссельский формат[6]. Недавний визит делегации сепаратистского режима в Париж, встречи с членами Сената и Национального собрания Франции, проармянскими политиками, интервью Араика Арутюняна на государственном телеканале France 24 и его пресс-конференция, организованная контролируемым правительством агентством France Press[7], еще раз показал, что Франция не просто выступает с проармянских позиций, но и, активно поддерживая сепаратистов в Карабахе, напрямую вмешивается во внутренние дела Азербайджана.

Особо следует отметить появление в сентябре этого года в Карабахе российского предпринимателя и инвестора, миллиардера Рубена Варданяна. Трудно не согласиться с тем, что "один из богатейших людей России выступил в этом году против российских интересов на Южном Кавказе, отказался от гражданства РФ и нелегально переехал на территорию Азербайджана – в зону временного размещения российских миротворцев, чтобы заняться там разжиганием сепаратистских настроений"[8].

В 2021 году Варданян уже заявлял о своем решении заняться политикой в Армении, тогда он не исключал, что в связи с этим на него может быть оказано давление, а также призывал "не ассоциировать себя с тем или иным геополитическим центром и не рассматривать в нем протеже той или иной страны"[9]. На фоне этих заявлений, совсем по-иному смотрится его решение о переезде в Карабах и возникает ощущение, что Варданяна заботит не армянское население Карабаха, а "совсем другие интересы, главный из которых - власть в Ереване"[10].

Неудивительно, что появление на внутриполитической арене Армении Варданяна с его огромными финансовыми возможностями, личным знакомством с Владимиром Путиным и видными деятелями западной политики и бизнеса вызвало у армянской оппозиции определенную ревность[11]. Видимо, не желая вступать в прямую конкуренцию с оппозицией, а также с учетом роли карабахского фактора в политической карьере бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, для стартовой точки своего пути к власти в Армении Вардянян выбрал именно Карабах. Впрочем, не лишена оснований и другая версия, связанная с тем, что на фоне украинского кризиса Варданян одновременно преследует и свои личные интересы, пытаясь избежать участи многих российских бизнесменов, попавших в санкционные списки ЕС и США[12].

Возможно, понимание истинных целей Варданяна и привело к тому, что 17 ноября на встрече со спецпосланником ЕС по Восточному партнерству Дирком Шубелем президент Азербайджана Ильхам Алиев четко заявил о том, что Баку готов говорить о правах и безопасности армян в Карабахе с проживающими там людьми, но не с такими людьми, как Варданян, "у которого в карманах миллиарды денег, украденных у русского народа". Президент также особо отметил, что эти переговоры не имеют никакого отношения к Армении и добавил, что если бы не было вмешательства со стороны некоторых стран извне, и если бы не было попыток остановить этот процесс, то он мог бы быть более динамичным[13].

В этом аспекте надо особо отметить взвешенную позицию России относительно ситуации в Лачинском коридоре, признавшей наличие разногласий сторон по вопросу разработки рудных месторождений. К сожалению, в Армении некоторые политики выразили недовольство реакцией на акцию азербайджанских экоактивистов со стороны РМК, который отказался участвовать в разгоне протестующих. Спикер армянского парламента Ален Симонян и вовсе призвал рассмотреть альтернативу российским миротворцам, предложив давно изживший себя формат Минской группы ОБСЕ, что позволяет предполагать, что определенные силы пытаются поссорить Россию и Азербайджан[14].

На фоне нейтральной позиции России попытки Варданяна выставить себя выразителем интересов карабахских армян, а создавшуюся (во многом по его вине) ситуацию[15] трактовать как "блокировку" Лачинского коридора со стороны Азербайджана контрпродуктивны, ведут к дальнейшей эскалации и ставят под удар весь переговорный процесс по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. И самое лучшее, что он может сделать в этой ситуации – отойти в сторону, уступив место за столом переговоров тем представителям армянского населения, которые искренне желают мира и безопасности в Карабахе.

Что касается дальнейшего развития ситуации с Лачинской дорогой, то и внешние акторы, и Армения должны понимать, что, в соответствии с духом трехстороннего Заявления от 9-10 ноября 2020 года, в настоящее время единственное предназначение этого коридора – обеспечение гуманитарных потребностей армянского населения Карабахского района Азербайджана. Баку и впредь готов обеспечивать безопасность и бесперебойное функционирование Лачинского коридора в этом качестве, и вместе с тем решительно пресекать любые попытки использовать этот коридор в иных целях.

