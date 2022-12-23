Россия и Азербайджан единогласны по ситуации в Лачинском коридоре

23 дек. 16:25

Москва и Баку солидарны в том, что все стороны должны строго придерживаться обязательств трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года относительно режима передвижения по Лачинскому коридору, сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхунов Байрамовым.

Лавров отметил, что он и его азербайджанский коллега провели полезные переговоры. Министры встретились второй раз за месяц, сегодняшняя встреча должны была быть трехсторонней.

"К сожалению, наши армянские коллеги не приехали, объявили об этом в последний момент. Мы приняли это к сведению, но тем не менее решили встретиться и посмотреть, где мы находимся, с точки зрения и актуальных проблем сегодняшнего дня и с точки зрения продвижения к долгосрочному урегулированию всей этой ситуации во всех ее аспектах", - рассказал министр.

На встрече обсуждалась обстановка в Лачинском коридоре. "Мы рассмотрели, конечно же, ситуацию, которая сейчас вызывает наибольший интерес – обострение обстановки в Лачинском коридоре. Мы подтвердили то, что российские миротворцы работают буквально ежечасно над урегулированием ситуации, в контактах с соответствующими сторонами. И мы выступаем за то, чтобы как можно скорее восстановить полноценное транспортное сообщение и разрешить разногласия по разработке рудных месторождений региона. <…> Мы исходим из того, что все должны строго придерживаться тех обязательств, которые содержатся в заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года касательно режима передвижения по Лачинскому коридору. У наших азербайджанских коллег, как я понимаю, такая же позиция", - сказал Лавров.