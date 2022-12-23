Лавров обвинил Пашиняна в необоснованных упреках в адрес российских миротворцев

23 дек. 16:22

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что слова армянского премьера Никола Пашиняна о российских миротворцах в Карабахе являются необоснованными упреками.

По мнению главы ведомства, данная ситуация многосторонняя, и нужно учитывать общественное мнение всех вовлеченных сторон.

"Ну и общественное мнение российской стороны тоже важно. Тем более что из разных источников, не буду конкретизировать, звучат постоянно упреки, большей частью необоснованные, в адрес российских миротворцев, которые работают в очень непростых условиях, учитывая, что и с той, и с другой, и с третьей стороны постоянно высказываются претензии, и учитывая необходимость строго руководствоваться процедурами, которые закреплены в трехсторонних договоренностях", - сказал он на брифинге по итогам переговоров с Джейхуном Байрамовым.

Лавров подчеркнул, что российские миротворцы в Карабахе четко выполняют свои задачи.