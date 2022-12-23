Встреча Зеленского с Байденом: готов ли Киев к миру?

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон должен был пролить свет на настоящее и будущее украинского кризиса. Готов ли Запад к миру в действительности, если продолжает вооружать и финансировать Киев?

Основные заявления по итогам встречи президентов США и Украины сводятся к тому, что формально обе стороны стремятся к миру и "идее прекращения войны", как сказал представитель по СНБ США Джон Кирби. Вопрос лишь в том, что они понимают под "справедливым миром". Часто можно слышать о получении Киевом контроля над четырьмя регионами и Крымом, хотя, надо обратить на это внимание, официально позиция по возможным переговорам США и Украины с Россией еще не сформулирована.

Пока до дипломатии далеко, а "большая семерка" накачивает Украину деньгами и оружием. Федеральный бюджет США предусматривает выделение $45 млрд на нужды Украины и союзников Вашингтона по НАТО. При этом, как заявил Кирби, США не винят Зеленского за требования нарастить поставки оружия. G7 скинулся на $32 млрд на помощь Украине в следующем году.

Параллельно ужесточаются санкции против России. Накануне под них попали организации, связанные с судоходством. Например, концерн Моринформсистема "Агат" и "Морские навигационные системы", а также НИИ "Прометей" Курчатовского института, концерн "Электроприбор" и Институт океанологии. Сенат США поддержал большинством голосов конфискацию активов российских бизнесменов в пользу Киева. Кирби заявил, что Россия должна нести ответственность за конфликт даже после его завершения.

Украинская тематика волнует не только США, но и Европу. Входящие в правящую коалицию "Зеленые" в Германии требуют поставить Киеву немецкие танки. Канцлер Олаф Шольц всячески сопротивляется этому, говоря, что Германия не хочет быть стороной конфликта и его эскалации между НАТО и Россией. В то же время Берлин добивается от Беларуси прекращения поддержки России и запрета на использования ее территории для ВС РФ. Поставляя Украине САУ Caesar, президент Франции Эммануэль Макрон отговаривает от идей принятия Украины в альянс, что, по его мнению, будет воспринято Москвой как конфронтационный шаг.

Возвращаясь к переговорам, можно сказать, что ФРГ и Франция к ним готовы. Однако они не могут давить на Зеленского, которого поддерживают британцы и американцы. Сенсационно слышать от Кирби, что руководство России не готово к переговорам, в то время как Владимир Путин уже несколько месяцев назад обозначил такую готовность. Несмотря на это, Зеленский, если верить Wall Street Journal, готовит мирный план из 10 пунктов и предоставит их в феврале.

Российская сторона чем дальше, тем меньше верит в готовность к мирному урегулированию. В последнем заявлении Владимир Путин сказал, что поставки ЗРК Patriot Украине работают на затягивание конфликта, и что США уже давно вовлечены в украинский кризис. При этом Москва намерена не раскручивать маховик конфликта, а как можно раньше закончить его, добавил президент России.

Как будет развиваться конфликт, и будут ли предприняты реальные шаги по урегулированию в феврале, покажет лишь время.