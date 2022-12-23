Москва встала в 9-балльных пробках

23 дек. 16:15

В пятницу, 23 декабря, пробки в Москве достигли 9 баллов из 10. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

По данным на 15:28 (мск), заторы наблюдаются почти на всем Садовом кольце, бульварах и части Третьего транспортного кольца (ТТК).

Пробки зафиксированы на проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Ленинградском и Загородном шоссе, нескольких других вылетных магистралях и центральных улицах, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных, а также на северо-западе и юго-востоке Московской кольцевой авдомобильной дороги (МКАД).