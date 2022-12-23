Ереван не уведомил Москву через дипканалы об отказе от трехсторонней встречи

23 дек. 15:56

Армянская сторона не уведомила Россию через дипломатические каналы о том, что не планирует участвовать в трехсторонней встрече в Москве с главами МИД России и Азербайджана Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым.

"Мы, как и вы, узнали об этом отказе из сообщения пресс-службы. Каких-либо дипломатических каналов, которые обычно задействуются в такого рода случаях, использовано не было. Это решение армянской стороны", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Байрамовым.

Он отметил, что такой способ уведомления вызывает у Москвы вопросы.

"Метод, которым нас всех проинформировали относительно неучастия армянской стороны в этом мероприятии сегодняшнем, он, конечно, вызывает вопросы", - добавил глава МИД России.