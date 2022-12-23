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Лавров: Россия как никто заинтересована в прочном мире между Азербайджаном и Арменией

Лавров: Россия как никто заинтересована в прочном мире между Азербайджаном и Арменией

Россия как никто другой заинтересована в прочном и справедливом мире между Азербайджаном Армении. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам прошедших в Москве переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Дэжейхуном Байрамовым.

"Россия, наверное, как никто другой заинтересована в том, чтобы в этом регионе между двумя дружественными нам государствами установился прочный, справедливый мир и надежно были бы исключены какие-либо рецидивы прошлых проявлений конфликтов", - поведал глава российского МИД. 

Напомним, 23 декабря состоялась встреча министров иностранных дел России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова. Она стала для глав внешнеполитических ведомств второй за месяц в российской столице.

 

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