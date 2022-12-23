Сергей Меликов поздравил Ильхама Алиева

23 дек. 15:49

Глава Дагестана Сергей Меликов направил поздравительную телеграмму президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения..

"Вo всем мире Вас знают как выдающегося политика и дипломата, мудрого и дальновидного государственника, патриота своего Отечества. Достойно продолжив дело общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, Вы провели глубокие преобразования во всех сферах жизни страны, обеспечив общественную стабильность, динамичное и прогрессивное развитие республики на годы вперед", - заявил он в письме, напомнив о недавней поездке в Баку.

Меликов отметил, что Дагестан дорожит сложившейся многовековой дружбой и выразил надежду, что общие усилия будут способствовать дальнейшему расширению диалога и взаимного уважения между Дагестаном и Азербайджаном. "Как писал в своих стихотворениях Расул Гамзатов, вспоминая о Баку, "Пусть говорит о нашем вечном братстве Каспийский торжествующий прибой", - добавил глава республики.

В заключение руководитель региона пожелал Ильхаму Алиеву "крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, всего самого доброго в Новом году".