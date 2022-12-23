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Сергей Меликов поздравил Ильхама Алиева

Сергей Меликов поздравил Ильхама Алиева

Глава Дагестана Сергей Меликов направил поздравительную телеграмму президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения..

"Вo всем мире Вас знают как выдающегося политика и дипломата, мудрого и дальновидного государственника, патриота своего Отечества. Достойно продолжив дело общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, Вы провели глубокие преобразования во всех сферах жизни страны, обеспечив общественную стабильность, динамичное и прогрессивное развитие республики на годы вперед", - заявил он в письме, напомнив о недавней поездке в Баку.

Меликов отметил, что Дагестан дорожит сложившейся многовековой дружбой и выразил надежду, что общие усилия будут способствовать дальнейшему расширению диалога и взаимного уважения между Дагестаном и Азербайджаном. "Как писал в своих стихотворениях Расул Гамзатов, вспоминая о Баку, "Пусть говорит о нашем вечном братстве Каспийский торжествующий прибой", - добавил глава республики.

В заключение руководитель региона пожелал Ильхаму Алиеву "крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, всего самого доброго в Новом году".

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