Лавров: готовится встреча формата "3+3" по Южному Кавказу на уровне министров

23 дек. 15:40

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что участники платформы в формате "3+3", посвященной вопросам обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе, согласовывают новые контакты на министерском уровне. Об этом он сказал в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

"В свое время, почти уже два года назад, президент Азербайджана [Ильхам Алиев] выступил с инициативой сформировать процесс, в котором участвовали бы три страны Южного Кавказа и их соседи - Россия, Турция, Иран, так называемая группа "3+3". <…> Сегодня мы готовим уже встречу на министерском уровне", - заявил Лавров.

Глава МИД России отметил, что "есть понимание целесообразности такого контакта". Сейчас ведется согласование даты и конкретного места, где могла бы состояться эта встреча.

Лавров подчеркнул, что трехсторонняя встреча России, Армении и Азербайджана не снимается с повестки. Москва по-прежнему готова стать для нее площадкой.