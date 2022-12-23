Глава Евросовета отметил необходимость сохранения контактов с Путиным

23 дек. 15:21

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил в интервью RTVI, что необходимо поддерживать контакты с президентом РФ Владимиром Путиным для решения гуманитарных вопросов.

"Я думаю, что нужно разговаривать с Путиным, нужно сохранять коммуникацию. Еще с тех временем, когда я был премьер-министром Бельгии, у меня были регулярные контакты с Путиным", - поведал Мишель.

Глава Евросовета отметил, что после 24 февраля 2022 года у него сохранились каналы коммуникации с Путиным. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон также регулярно общаются с главой российского государства, добавил он.

"Я думаю, что стоит сохранить этот канал коммуникации, чтобы пробовать управлять гуманитарной ситуацией, пробовать аргументировать и оспаривать свою позицию", - подытожил Мишель.