Что теряли туристы в поездках на Кавказ?

23 дек. 15:04

Путешественники в поездах СКФО с января по ноябрь текущего года забыли свыше 4,5 тыс вещей, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Чаще всего туристы забывали мобильные телефоны, наушники, зарядные устройства, головные уборы, зонты и очки. В этом году работники находили шлифовальную машину, сноуборд и пылесос.

Для возвращения забытых вещей туристы должны оставить заявку на официальном сайте "РЖД" в разделе "Пассажирам": указать ФИО, номера билета и телефона, электронную почту и последние четыре символа номера документа, по которому был оформлен билет; описать оставленные предметы и их предполагаемое место в вагоне.

Заявку должны обработать в течении трех дней.