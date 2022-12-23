Сеть "Магнит" расширяет производство грибов в Краснодаре

23 дек. 15:02

В Краснодаре на базе действующего шампиньонного комплекса розничной сети «Магнит» открылся центр выращивания вешенок и опят.

Краснодарский край - один из лидеров среди регионов России в отрасли грибоводства. За пять лет производство грибов в крае выросло с 12 до 20,6 тыс тонн. Всего в регионе работают три крупных грибоводческих комплекса.

«Уже пять лет этот грибной комплекс обеспечивает жителей Кубани и других регионов вкусной и качественной продукцией. Он уникальный для нашего края и один из крупнейших в своей отрасли в России», - сказал на открытии вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.

Новое предприятие в год будет производить более 1 тыс тонн грибов: два вида вешенок, опята и шиитаке. Для жителей Кубани создано более 80 новых рабочих мест.

Грибы собираются вручную, мгновенно охлаждаются, упаковываются и автотранспортом компании разводятся по регионам.