В Китае смягчат карантинные требования для туристов

23 дек. 14:34

В январе 2023 года Китай намерен отменить коронавирусные ограничения для иностранных туристов. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, руководство КНР собирается ввести в стране так называемый метод "0+3". Путешественники, прибывающие из-за границы, не должны будут ехать в карантинную гостиницу или изолятор. Это требование заменят на трехдневное наблюдение за состоянием их здоровья.

В настоящее время чиновники разрабатывают конкретную технологию мониторинга. Точная дата перехода на новый режим въезда в страну иностранных туристов станет известна позже.

Напомним, сейчас после приезда в Китай путешественникам необходимо восемь дней провести на карантине в специальном отеле.