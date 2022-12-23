Узбекистан движется к зеленой энергетике благодаря солнцу

23 дек. 14:38

К 2030 году Узбекистан планирует довести выработку электроэнергии из возобновляемых источников до 30%, основная ставка делается на энергию солнца, пишет Euronews.

Масштабные проекты в сфере солнечной энергетики привлекают в Узбекистан международных частных инвесторов. Одной из первых солнечных станций в республике стала "Тутли", полностью разработанная французской компанией Total Eren. Станция, расположенная недалеко от Самарканда была запущена в июле 2022 года, иностранные инвестиции в проект составили около 100 млн евро. Установленная мощность станции 131 мВт, она снабжает электроэнергией 140 тыс домохозяйств.

Total Eren планирует продолжить строительство солнечных электростанций в Узбекистане, компания активно внедряет новейшие технологии.

В Самарканде бизнес также использует энергию солнца, батареи используются на одной из ферм для полива овощей и растений, а также на крыше парковки швейной фабрики, что в том числе дает право не платить налоги на землю и имущество.

Граждан также стимулируют к использованию солнечных батарей, власти запустили цифровую онлайн-платформу, где владельцы частных домов могут купить солнечные панели в рассрочку без процентов или оплатить покупку сразу и получить до 30% стоимости обратно.

В республике уже реализованы проекты общей мощностью более 1000 мВт в солнечной энергетике, 800 мВт находятся на этапе тендеров, рассказал глава представительства IFC/Группа Всемирного банка в Узбекистане Зафар Хашимов.

Тендеры вызывают интерес у инвесторов из Саудовской Аравии, ОАЭ, Китая, Японии, Кореи.