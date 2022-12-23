Экономика Таджикистана за пять лет увеличилась на 7,3%

23 дек. 14:28

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил о росте экономики страны на 7,3% за последние пять лет.

"Несмотря на продолжающиеся преобразования в мировой экономике и отрицательное влияние внешних факторов на нашу национальную экономику, благодаря плодотворной экономической реформе, осуществлению стратегии и программ, и принятию антикризисных мер в течение пяти последних лет развитие экономики Таджикистана ежегодно в среднем обеспечивалось на уровне 7,3%, а валовой внутренний продукт с 71 миллиарда достиг 115 млрд сомони и на душу населения увеличился в 1,5 раза", - цитирует его "Интерфакс".

Он отметил, что за этот период благосостояние граждан повысилось и денежные доходы с 41,1 млрд сомони в 2018 году достигли 87 млрд сомони в 2022 году, увеличившись в 2,1 раза.

По его словам, средняя зарплата выросла в 1,5 раза, а размер максимальной пенсии - в 1,3 раза, в результате чего уровень бедности с 27,4% в 2018 году снизился до 22,5% в 2022 году.

Рахмон добавил, что за пять лет было создано более 900 тыс новых рабочих мест, в том числе 190 тыс в 2022 году, что способствовало улучшению трудовой занятости населения в Таджикистане.