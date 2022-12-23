Сергей Лавров: жаль, что Армения упустила возможность обсудить мирный договор с Азербайджаном 

Глава МИД России Сергей Лавров, открывая переговоры в Москве с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, выразил сожаление, что Ереван сорвал запланированный на сегодня трехсторонний министериал, отменив визит в российскую столицу главы МИД Армении Арарата Мирзояна. Встреча была организована с целью обсуждения текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией по тем вариантам документа, которые направили друг другу Баку и Ереван.



"Уважаемый Джейхун Азизович, дорогие друзья! Мы очень рады вас приветствовать в Москве. Общались мы совсем недавно, здесь же, 5 декабря. На сегодня договорились провести на нашей территории встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении для продолжения дискуссии по мирному договору. Мы готовились к этому мероприятию, но, к сожалению, в последний момент наши армянские коллеги отказались приехать в Москву, объяснив это ситуацией на земле. Жаль, что такая возможность была упущена", - сказал он, передает корреспондент "Вестника Кавказа".



"Тем не менее, мы сегодня с вами с удовольствием обсудим задачи, которые стоят перед нашими странами в соответствии с решениями президентов двух стран и премьер-министра Армении, четыре трехсторонних заявления были одобрены, работа по ним идет, но, кончено, хотелось бы ее ускорить. И какие бы ни возникали вопросы на земле, как говорится, я убежден, что тем более нужно регулярно встречаться, договариваться, укреплять доверие и создавать почву для того, чтобы все вопросы были урегулированы. Так что очень рад вас видеть. Добро пожаловать!", - заключил приветственное слово Сергей Лавров.



Джейхун Байрамов поблагодарил Сергея Лаврова за приглашение на встречу. "Вы абсолютно точно заметили, что в начале этого месяца была достигнута договоренность, что третий раунд переговоров между армянской и азербайджанской делегацией по мирному договору пройдет в Москве. У нас с вами на эту дату было два этапа. Вернее, первый этап заключался в том, чтобы провести очередной раунд переговоров с армянской стороной, но мы с вами традиционно всегда используем возможность также провести двустороннюю встречу на всех площадках, это необязательно Баку и Москва, а даже на международных площадках, мы договаривались, в том числе, обсудить широкую повестку армяно-азербайджано-российских отношений", - отметил он.



"Я думаю, что это в том числе хорошая возможность вторую часть, запланированной на 23 декабря программы, выполнить. Я думаю, что у нас будет сегодня хорошее, плодотворное обсуждение, сможем подвести итоги юбилейного года в наших отношениях, и также обсудить ряд вопросов, наверное, уже на начало 2023 года. Спасибо!", - сказал глава МИД Азербайджана.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" эксперт Российского совета по международным делам, политолог Алексей Наумов, Ереван сейчас пытается подорвать подготовку мирного договора. "Армения начала прямые действия по саботажу тех усилий, которые предпринимали Россия и Азербайджан для умиротворения Южного Кавказа и урегулирования ситуации. Если раньше Ереван под руководством Никола Пашиняна занимался затягиванием переговоров, то теперь он напрямую противостоит мирному урегулированию. Это попытка хоть как-то сбежать от принятия болезненных, но единственно возможных решений. И это прямой вызов, брошенный России", - сказал он.



"Также Ереван старается заложить бомбу под российско-азербайджанские союзнические отношения, а также предает доверие России, которая, предложив свое миротворческое посредничество, надеялась на добросовестность сторон. В итоге мы получили добросовестность только со стороны Азербайджана и бесконечные попытки саботажа и подрыва работы со стороны правительства Никола Пашиняна. Поэтому я думаю, что как раз на этой встрече будет много чего важного обсудить господам Байрамову и Лаврову. И ничего хорошего попыткам Армении подорвать и сорвать мирное урегулирование это не сулит", - подчеркнул Алексей Наумов.



"За прошедший год заявленные в феврале союзнические отношения России и Азербайджана только окрепли. Их крепости не помешали проблемы в реализации миротворческой миссии РФ. Россия обязана по условиям трехстороннего соглашения учитывать мнения обеих сторон конфликта, но в итоге одна сторона конфликта старается его разрешить – это Азербайджан, а другая сторона конфликта – Армения – старается затянуть его или вовсе сорвать. Я думаю, что за год мы увидели значительное усиление позиций Азербайджана, во-первых, на земле, во-вторых, в российской дипломатии, и значительное ослабление позиций Армении", - сообщил эксперт.



"Я знаю, что у азербайджанских коллег раньше имелся некий момент, что у России и Армении есть союз, а с Азербайджаном до подписания союзнической декларации в феврале отношения были как бы менее высокого порядка. Но надо констатировать победу азербайджанской дипломатии, которая смогла доказать России, что Азербайджан – куда более предсказуемый, куда более выгодный и куда более уважаемый партнер для союзнических отношений, чем Армения. За год ситуация для Азербайджана лишь улучшилась и безусловно идет в сторону окончательного урегулирования", - заключил Алексей Наумов.