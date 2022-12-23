Крым полностью обеспечил школы региона автобусами для детей

23 дек. 14:09

В Крыму более 500 школьных автобусов бесплатно перевозят 23,4 тыс учеников до образовательных учреждений, потребность в транспорте для школ полностью закрыта, сообщила министр образования и науки республики Валентина Лаврик, пишет ТАСС.

"На сегодняшний день парк насчитывает 503 автобуса, сегодня еще получаем 55. Примерно 23 тыс. детей подвозят в 284 школы из 705 населенных пунктов. Потребность в автобусах перекрыта, новые рейсы позволят сократить время ожидания. Часть автобусов заменит транспорт, который необходимо списать", - рассказала министр.

В пятницу глава Крыма Сергей Аксенов вручил главам администраций районов ключи от 55 школьных автобусов, которые были приобретены за счет федерального бюджета. Речь идет о 20 автобусах "ПАЗ" вместимостью 31 человек и 35 автобусах "ГАЗ" вместимостью 22 человека.