В Кремле рассказали, когда Путин может встретиться с Байденом

23 дек. 13:58

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предварительных контактов по поводу возможной встречи Владимира Путина с президентом США Джо Байденом сейчас нет.

"Никаких предварительных контактов на этот счет нет", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден готов будет провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, если российская сторона проявит серьезную готовность к переговорам.