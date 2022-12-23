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В Кремле рассказали, когда Путин может встретиться с Байденом

В Кремле рассказали, когда Путин может встретиться с Байденом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предварительных контактов по поводу возможной встречи Владимира Путина с президентом США Джо Байденом сейчас нет.

"Никаких предварительных контактов на этот счет нет", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден готов будет провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, если российская сторона проявит серьезную готовность к переговорам.  

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