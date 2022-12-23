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Названо любимое блюдо россиян на новогоднем столе

Названо любимое блюдо россиян на новогоднем столе

Самое популярное блюдо, без которого россияне не мыслят Нового года - салат оливье, свидетельствуют данные исследования сервиса правильного питания Level Kitchen, пишет РИА Новости.

"Каждый второй опрошенный выбирает именно традиционный формат застолья в Новый год. Большинство также обязательно поставит на стол множество салатов во главе с оливье и не будет считать количество съеденной ночью еды", - сообщают исследователи.

Наличие оливье на новогоднем столе обязательно для 58%, горячее блюдо непременно будет на столе у 41% опрошенных, фрукты на стол поставят 34% россиян, алкоголь - 33%. Наименее важными для праздничного стола оказались конфеты, это обязательный элемент каждого десятого новогоднего застолья.

Большинство (53%) россиян считают, что на столе в новогоднюю ночь должно быть большое количество блюд и закусок, 38% опрошенных предпочитают ужин с одним горячим и закусками. Легкими закусками из овощей и фруктов обойдутся 6% россиян, а 2% сообщили, что не будут есть в новогоднюю ночь.

Исследование проводилось на сайте и в телеграм-канале компании с 12 по 18 декабря, в опросе приняли участие 2700 человек.

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