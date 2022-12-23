Удивительный мир Аллы Цыбиковой в Музее Востока

23 дек. 13:50

23 декабря в Государственном музее Востока состоялось открытие масштабной выставки известного мастера живописи и художника-монументалиста Аллы Цыбиковой «Шепот времени». На выставке впервые представлен весь творческий диапазон художницы: это этюды к театральным постановкам, живописные полотна, предметы декоративно-прикладного искусства, созданные по эскизам автора, а также миниатюры на деревянных досках. Основу экспозиции составляют работы из семейного собрания Александра Важнина.