В Казахстане перечислили области с лучшими и худшими дорогами

23 дек. 13:45

Дороги в Мангистауской (95%), Жамбылской (95%), Алматинской (91%) областях находятся в лучшем состоянии, в Западно-Казахстанской (39%), Актюбинской (66%) и Атырауской (70%) областях - в худшем, сообщает пресс-служба комитета автодорог Мининдустрии.

В Казахстане в этом году всеми видами дорожных работ было охвачено 4,6 тыс км дорог, из которых завершен ремонт на 2,6 тыс км. На эти цели было выделено 372 млрд тенге.

В рамках развития местной сети в республике также реализуются 486 проектов: по капитальному и среднему ремонту – 391, по строительству и реконструкции – 95 проектов.

До конца года планируется завершить еще 164 проекта по ремонту, 6 проектов – по строительству и реконструкции автомобильных дорог.

"Завершается реконструкция автомобильной дороги Лавровка - Чкалово в Северо-Казахстанской области, реконструкция моста на автомобильной дороге районного значения Айтеке би - Басыкара в Кызылординской области, строительство 1-й очереди восточной объездной дороги в Шымкенте", - отметили в ведомстве.

Также в комитете заявили о завершении работы по благоустройству продолжения проспекта Абая в Алматы, который является одной из шести радиальных дорог к проекту БАКАД.

По итогам работ доля дорог местной сети в нормативном состоянии в Казахстане будет доведена до 85% к концу года.