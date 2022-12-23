Азербайджан признан одной из самых безопасных стран мира для туристов

23 дек. 13:39

Компания International SOS, занимающаяся оказанием услуг в области охраны здоровья и безопасности, составила рейтинг-прогноз по безопасности стран для туристов на 2023 год.

Согласно рейтингу, лидеры по безопасности: Швейцария, Словения, Финляндия, Норвегия, Дания. Также к безопасным странам составители рейтинга отнесли страны Европы, Азербайджан, Грузию, Узбекистан, Катар, ОАЭ, США, Оман, Таиланд и другие.

В этих странах очень низкий уровень насильственных преступлений, нет политического давления, гражданских беспорядков, религиозной или расовой агрессии по отношению к иностранцам, а службы безопасности и экстренной помощи, транспортная сфера работают эффективно.

Самыми небезопасными для туристов странами признаны Афганистан, Украина, Сирия, Мали, Ливия, Ирак, Йемен, Сомали.