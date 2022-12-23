Ханука в Сокольниках

Вчера в московском Общинном центре горских евреев в Сокольниках прошел праздничный вечер, посвященный еврейскому празднику Ханука. Поздравить общину горских евреев пришли предприниматели, меценаты, общественные, политические и религиозные деятели.

В Сокольниках прошла церемония зажжения пятой ханукальной свечи на праздничной меноре - ритуальном еврейском восьмисвечнике. Поздравив собравшихся с еврейским праздником Света, ее зажгли президент Международного благотворительного фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев, генеральный директор МЕОЦ, раввин Моти Вайсберг, член Совета Федерации Константин Долгов, посол Королевства Бахрейн в России Ахмед Аль Саати, консул Израиля в РФ Эти Биньямин...

Московская мужская еврейская капелла под руководством Александра Цалюка исполнила знаменитые еврейские песни.

Также прошел благотворительный аукцион с продажей картин горскомеврейских художников. Вырученные средства будут направлены на благотворительные проекты. На мероприятии присутствовал руководитель национальной культурной автономии азербайджанцев Москвы Бахтияр Гасанов, которому Герман Захарьяев подарил художника Рами Меира "Апшеронский пейзаж".

Гости отметили, как много сил было вложено, в то, чтобы создать не просто место встреч представителей диаспоры, а Общинный центр нового формата, аналогов которому в России нет. Он открылся в Сокольниках в 2019 году во время праздника Ханука на базе уже действовавшего в российской столице Объединения горских евреев. Здание для общинного центра было выделено правительством Москвы по просьбе попечителей горько-еврейской общины и благотворительного фонда СТМЭГИ.

За прошедшие три года центр горских евреев в Москве стал очагом еврейской общинной жизни в России. В нем на постоянной основе действуют синагога, библиотека, множество образовательных и социальных программ, регулярно проходят культурные и религиозные мероприятия, отмечаются еврейские праздники.

Двери общинного центра в Сокольниках открыты для всех, как для евреев, так и неевреев

Справка

Международный благотворительный фонд СТМЭГИ был учрежден в августе 2001 года семьей Захарьяевых для развития и возрождения культуры горько-еврейского народа и языка джуури. Президентом благотворительного фонда СТМЭГИ стал кандидат философских наук, кавалер Ордена Дружбы, вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Захарьяев. Фонд СТМЭГИ стал одной из первых и крупнейших в России общественных некоммерческих организаций горских евреев. Фонд занимается сохранением исторического и культурного наследия горских евреев, изданием книг, координирует работу основных горско-еврейских организаций во всем мире, оказывает регулярную поддержку членам диаспоры в ряде стран. Одним из направлений деятельности фонда стала поддержка государственных и общественных инициатив, посвященных победе над фашизмом в Великой Отечественной войне, увековечение памяти павших советских воинов и жертв Холокоста. В 2014 году священная для народов России, в том числе и для евреев, праздничная дата - 9 мая 1945 года - усилиями фонда СТМЭГИ была внесена в еврейский религиозный календарь как 26 Ияра - День Спасения и Освобождения еврейского народа от нацизма. Ежегодно фонд проводит посвященные ей памятные мероприятия в еврейских общинах России и зарубежья.