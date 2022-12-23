Матвиенко призвала таксопарки закупать отечественные автомобили

23 дек. 13:28

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к организациям, работающим в сфере такси, с призывом закупать автомобили отечественного производства. Об этом она заявила 23 декабря на заседании Совфеда в ходе обсуждения закона, регулирующего работу такси.

"Что касается поправки комитета [Совета Федерации] по экономической политике [не была включена в итоговую версию закона], то я эту поправку поддерживаю", - сказала председатель Совета Федерации.

Она подчеркнул, что нынешних условиях надо оказывать максимальную поддержку отечественным автопроизводителям. "Конечно, надо, чтобы регионы и бизнес закупали машины отечественного производства, тем самым будет и обслуживание качественное, сервис", - цитирует Матвиенко ТАСС.