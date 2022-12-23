Михаил Мишустин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

23 дек. 13:11

Российский премьер Михаил Мишустин направил поздравительную телеграмму президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

"Хотел бы особо отметить Ваш значимый личный вклад в укрепление отношений дружбы, партнерства и союзничества, связывающих Россию и Азербайджан. Во исполнение решений, принятых на высшем уровне, созданы благоприятные условия для расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации крупных взаимовыгодных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре и других областях", - говорится в поздравлении.

Мишустин пожелал главе государства здоровья, счастья и новых успехов на государственном посту. "С теплотой вспоминаю встречи с Вами, которые всегда проходят в открытой и конструктивной атмосфере. Буду рад продолжить наше доверительное общение", - добавил он.