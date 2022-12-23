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Бывший главврач горбольницы Пятигорска останется под стражей до конца зимы

Бывший главврач горбольницы Пятигорска останется под стражей до конца зимы

Ленинский районный суд Ставрополя принял решение продлить срок содержания под стражей бывшему главному врачу городской больницы Пятигорска, обвиняемому во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Мера пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому продлена на 2 месяца, до 26 февраля 2023 года", - приводит заявление пресс-службы "Интерфакс-Юг".

В мае СУ СКР по Ставропольскому краю сообщал, что в отношении главврача и начальника отдела закупок Городской клинической больницы Пятигорска возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Следствие установило, что в период с 2018 по 2021 год подозреваемые получили от руководства местной компании взятки на сумму более 1,2 млн рублей за то, что обеспечивали приоритет для организации и ее аффилированных лиц при заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования, лекарств, расходных материалов.

В июле бывший главврач стал фигурантом еще одного уголовного дела по п. "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным следствия, в августе 2019 года главврач дал незаконное указание своему заместителю о заключении договора аренды медоборудования (ангиографа) по завышенной стоимости.

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