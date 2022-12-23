Бывший главврач горбольницы Пятигорска останется под стражей до конца зимы

23 дек. 13:00

Ленинский районный суд Ставрополя принял решение продлить срок содержания под стражей бывшему главному врачу городской больницы Пятигорска, обвиняемому во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Мера пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому продлена на 2 месяца, до 26 февраля 2023 года", - приводит заявление пресс-службы "Интерфакс-Юг".

В мае СУ СКР по Ставропольскому краю сообщал, что в отношении главврача и начальника отдела закупок Городской клинической больницы Пятигорска возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Следствие установило, что в период с 2018 по 2021 год подозреваемые получили от руководства местной компании взятки на сумму более 1,2 млн рублей за то, что обеспечивали приоритет для организации и ее аффилированных лиц при заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования, лекарств, расходных материалов.

В июле бывший главврач стал фигурантом еще одного уголовного дела по п. "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным следствия, в августе 2019 года главврач дал незаконное указание своему заместителю о заключении договора аренды медоборудования (ангиографа) по завышенной стоимости.