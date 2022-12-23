Pasha Holding подготовил подарки детям семей шехидов к праздникам

23 дек. 12:54

По случаю Нового года, праздников Новруз, Гурбан, Рамазан и Дня Победы дети семей шехидов получат подарки от PASHA Holding и сети супермаркетов Bravo.

Реализация программы социальной поддержки детей героев-шехидов, погибших в результате Отечественной война Азербайджана и армянской провокации сентября 2022 года. Подарки доставляются с 22 декабря сетью супермаркетов Bravo при поддержке волонтеров общественного объединения “Региональное развитие”.

В проекте участвуют более 800 семей, соцпрограмма распространяется на детей до 18 лет. Праздничные подарки включают в себя наборы продуктов питания, а также отдельный праздничный пакет для детей.

Программа, организованная PASHA Holding и ее дочерними компаниями, продлится весь 2023 год, она охватывает также сферу образования и здравоохранения.