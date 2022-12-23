В Чечне растет число самозанятых

23 дек. 12:49

За год в Чечне число самозанятых граждан выросло более чем в пять раз, превысив 90 тыс человек, сообщил глава правительства республики Муслим Хучиев на итоговом совещании в региональном правительстве.

Также, по его словам, в Чечне за год на 55% вырос объем инвестиций в основной капитал: всего реализованы почти полторы сотни проектов на 14,5 млрд рублей. Жилищное строительство выросло более чем вдвое - до 1,8 млн кв м, объем продукции сельского хозяйства продемонстрировал рост в 8%.

Среднемесячная зарплата, согласно официальным данным, увеличилась на 9,6%.