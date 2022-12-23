УЕФА выступает против возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию

23 дек. 12:38

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступает против возможного перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, несмотря на нынешнюю ситуацию, УЕФА не хочет терять членство России в составе своей организации.

"УЕФА выступает за вариант, при котором после снижения напряжения геополитической обстановки российский футбол начнет снова интегрироваться в европейский", - цитирует источник Чемпионат.com.

Напомним, в конце февраля текущего года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды и сборные от участия в международных турнирах сезона 2022/2023.