Крупный животноводческий комплекс заработает в Дагестане

23 дек. 12:32

В Тарумовском районе Дагестана будет построен молочный животноводческий комплекс на тысячу голов скота, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Мухтарбий Аджеков.

По его словам, проект стоимостью более полумиллиарда рублей будет реализован в следующем году. «С руководителем ООО "Кизляр Урицкий мясокомбинат»" Нурудином Омаровым проработан вопрос строительства молочного животноводческого комплекса на тысячу голов. Общая стоимость проекта составляет 550 млн рублей", - сказал он.

Аджеков отметил, что на первом этапе реализации проекта построен коровник на 200 животных.