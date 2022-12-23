Новак предположил, какими будут цены на нефть в 2023 году

23 дек. 12:30

В 2023 году цена на нефть в мире может составить от $70 до $100 за баррель. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он подчеркнул, что нынешние цены отражают реальную ситуацию.

"То есть такая волатильность существует между $70 и $100. Я думаю, что вот в пределах этого диапазона, возможно, скорее всего, и будут цены в следующем году", - цитирует Новака РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что сейчас никто не знает, какие могут возникнуть на мировом рынке нефти "черные лебеди".