Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

23 дек. 12:26

Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с 61-летием.

"Дружественный Азербайджан под Вашим руководством уверенно продвигается по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на международной арене, Трудно переоценить Ваш личный вклад в налаживание и упрочение союзнического взаимодействия между нашими государствами", - сказано в поздравлении.

Российский лидер выразил уверенность, что Москва и Баку продолжат тесную совместную работу по актуальным двусторонним и региональным вопросам. "Искренне дорожу нашими доверительными, товарищескими отношениями", - подчеркивается в телеграмме.

В заключение Владимир Путин пожелал Ильхаму Алиеву здоровья, благополучия и успехов, а также попросил передать привет семье президента Азербайджана.