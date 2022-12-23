Эрдоган анонсировал реформы по укреплению ветвей власти в Турции

23 дек. 12:22

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о подготовке реформ, призванных укрепить ветви власти в стране.

"В будущем году в Турции планируются новые реформы, нацеленные на совершенствование ветвей власти. Преобразования повысят эффективность исполнительной власти, а также внесут вклад в работу законодательной и исполнительной систем", - сказал он в ходе конференции на тему Конституционного права в исламском мире. Конференция проходит во дворце "Долмабахче" в Стамбуле.

Эрдоган отметил, что "любой отход от принципа верховенства права неизбежно снижает уважение к судебной и исполнительной системам".

Далее глава турецкого государства напомнил, что шаги последних лет "позволили гарантировать на конституционном уровне не только независимость, но и беспристрастность судебной системы Турции, что устранило брешь в правовой системе страны".