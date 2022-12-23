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Новак прокомментировал ход расследования причин взрывов на "Северных потоках"

Новак прокомментировал ход расследования причин взрывов на &quot;Северных потоках&quot;

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о том, что расследование причин взрывов на "Северных потоках" пока продолжается. По его словам, делать какие-либо выводы о последствиях, причинах диверсии еще рано.  

"Особых новостей нет, расследование не закончено. Nord Stream и Nord Stream 2 не допускают к расследованию диверсии, случившейся на "Северном потоке - 2" и "Северном потоке". Были проведены соответствующие исследования, сейчас компания занимается анализом. То есть рано пока сейчас делать какие-либо выводы последствий, причин террористического диверсионного акта", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Вице-премьер отметил, что "работа продолжается".

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