Иранская разведка предотвратила несколько террористических операций в стране

23 дек. 11:42

Министерство разведки Ирана получило информацию о главаре агентства израильского "Моссада" в одной из стран Европы. Об этом сообщает агентство IRNA.

Уточняется, что более подробная информация будет предоставлена сразу после окончания расследования.

В опубликованном накануне заявлении министерства говорится также, что после круглосуточных и тщательных усилий разведывательные силы выявили четыре оперативные группы, связанные с "Моссадом", и арестовали всех их членов.

В министерстве подчеркнули, что все эти группы планировали провести несколько гибридных террористических операций на фоне проходящих в Иране протестов.