Россияне рассказали, что будут делать в новогоднюю ночь

23 дек. 11:45

Исследование VK Play показало, что 24% россиян в новогоднюю ночь будут играть в видеоигры, а 17% - смотреть стримы по видеоиграм.

В видеоигры играют около 50% участников опроса, из них 63% играют каждый день. Чаще всего для этого граждане используют компьютер - 71%, или телефон - 53%.

Опрос показал, что 79% респондентов хотели бы получить в подарок на Новый год видеоигру. Свыше 30% опрошенных считают видеоигры семейным досугом и играют с близкими.

В опросе приняли участие свыше 1,2 тыс россиян старше 18 лет.